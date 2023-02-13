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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 1-3 марта ожидается температура воздуха от -2 до -13 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -20 градусов.

Помимо этого, местами на территории региона пройдет небольшой снег.

По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, погода последующих дней недели, включая предстоящие выходные дни (4-5 марта), а также в начале следующей недели ожидается вполне зимней: ночью прогнозируется -11,-16 градусов (на севере — до -22), днем — -3,-9 (на севере — до -12).

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