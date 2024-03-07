Свердловские синоптики прогнозируют потепление к началу апреля до +13 градусов

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Свердловской области средняя температура воздуха до 15 марта будет держаться на ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...22.09.2023 На Среднем Урале 23 сентября ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...18.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...