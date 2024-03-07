Свердловские синоптики прогнозируют потепление к началу апреля до +13 градусов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. С 3 апреля 2024 года на территории Свердловской области средняя суточная температура перешагнет нулевую отметку, и наступит «метеорологическая весна». Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне 8-13 градусов тепла, сказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко на пресс-конференции.



По ее словам, в ближайшие дни будет стоять теплая погода — на 3-5 градусов выше нормы. Днем будет 1-5 градусов тепла, ночью ожидается похолодание до минус 2-8 градусов. 26 марта температура воздуха днем может повыситься до 7-12 градусов тепла, а с 27 марта наступит похолодание до минус 5 градусов, перед которым на территории региона пройдут снегопады.



«Возобновится «волна тепла» после 2 апреля. Это значит, что 3 апреля наступит теплая погода, до 8-13 градусов тепла днем. Средняя суточная температура перешагнет отметку в 0 градусов. Наступит более или менее устойчивая теплая погода — «метеорологическая весна», — рассказала Г. Шепоренко.