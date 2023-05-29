Синоптики не будут продлевать предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Специалисты Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не планируют продлевать предупреждение о смоге в Свердловской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявила главный синоптик Галина Шепоренко.
По ее словам, в ближайшие дни вероятны кратковременные дожди. До 15-16 июня температура воздуха в городе должна понизиться до среднестатистической. Однако наблюдается засушливость и низкий объем уровня воды в водоемах города.
«В наших прогнозах ожидаются осадки, но, насколько они будут интенсивными, сказать нельзя. Если проливных дождей не будет, дефицит осадков сохранится в течение лета», — уточнила Г. Шепоренко.
Также главный синоптик заметила, что в этом году лето наступило раньше обычного на две-три недели. Так, с 24 мая начался аномально жаркий период, когда температура была выше нормы на 7-10 градусов. В целом, по ее словам, жаркая погода сохранится до 5-6 июня.
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