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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 7-9 августа ожидается температура воздуха от +21 до +27 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +12 градусов.

Помимо этого, в эти дни на территории региона пройдут кратковременные дожди.

Отметим, что сегодня на Среднем Урале ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с.
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