УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...31.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...14.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Об этом ...11.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...23.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...