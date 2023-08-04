Материалы по теме

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Об этом ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...

На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...