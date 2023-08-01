В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



Спасатели рекомендуют в непогоду отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. При передвижении на транспорте желательно не пытаться преодолеть подтопленные участки, а встать у обочины, включить аварийные огни и переждать ливень.