В Свердловской области 7 августа ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области 2 августа ожидаются грозы и сильные дожди. Соответствующее ...31.07.2023 В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с. ...19.07.2023 В Свердловской области 20 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Свердловской области 20 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с. ...18.07.2023 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области 19 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с. ...17.07.2023 В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Соответствующее предупреждение ...