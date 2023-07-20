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В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют в непогоду отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. При передвижении на транспорте желательно не пытаться преодолеть подтопленные участки, а встать у обочины, включить аварийные огни и переждать ливень.
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