В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Свердловской области обновлено штормовое предупреждение. В регионе 20 июля ожидаются ...19.07.2023 В Свердловской области 20 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Свердловской области 20 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с. ...18.07.2023 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области 19 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с. ...17.07.2023 В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Соответствующее предупреждение ...24.05.2022 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...