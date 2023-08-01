В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 8 августа

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УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области 19 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с. ...

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УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Соответствующее предупреждение ...