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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 8 августа

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области 8 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют в непогоду отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. При передвижении на транспорте желательно не пытаться преодолеть подтопленные участки, а встать у обочины, включить аварийные огни и переждать ливень.

Уточним, что аналогичное предупреждение объявлено на 7 августа.
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