В Свердловской области обновили штормовое предупреждение на 20 июля

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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области 19 июля ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер до 17 м/с. ...

В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Соответствующее предупреждение ...

В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 ...

В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...