В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области 18 июля ожидаются сильные дожди. Соответствующее предупреждение ...14.07.2023 В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 ...08.08.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом ...24.05.2022 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...14.04.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с ...