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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 18 сентября ожидается температура воздуха от +17 до +22 градусов. В последующие дни на Средний Урал придет похолодание.

«19 сентября через Урал пройдет атмосферный фронт, который вызовет кратковременные дожди и понизит температуру воздуха на 4-5 градусов: днем ожидается 13-18 градусов, ночью +3, +8 градусов», — прогнозирует главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В то же время, по ее словам, вторая половина недели предполагается без значительных осадков, а температура воздуха днем вновь поднимется до +19-22 градусов.
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