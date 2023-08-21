На Среднем Урале в ближайшую неделю резко похолодает

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...28.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...