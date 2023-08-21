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21.08.2023

На Среднем Урале в ближайшую неделю резко похолодает

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Свердловскую область в ближайшую неделю ожидает похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила, что уже к середине недели в некоторых районах области температура воздуха ночью опустится до + 6 градусов.

«В середине недели, 23 августа, в Уральский регион подоспеет быстрый западный циклон. Ожидается облачная погода с дождями, кое-где сильными, с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью + 9 — +14 градусов, на севере Свердловской области + 6 градусов, днем + 15 — + 20 градусов», — рассказала Галина Шепоренко.
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