УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов. Об этом ...26.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом ...23.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...05.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...29.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об ...