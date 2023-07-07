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Свердловское Управление МЧС продлило предупреждение о жаре

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Свердловское ГУ МЧС России продлило предупреждение об аномальной жаре. До 12 июля температура в регионе местами может подниматься до +40 градусов.

Помимо этого, до 11 июля ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 27 м/с.

В жаркую погоду рекомендуется оставаться дома. Днем окна следует держать закрытыми, но ночью можно открыть, если на улице температура будет ниже, чем в помещении. Нельзя оставлять детей и животных в припаркованном транспорте даже на небольшой срок.
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