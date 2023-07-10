УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:22

В Свердловской области 12 и 13 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 27 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области 12 и 13 июля местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 27 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС России.

Уточним, что в регионе продолжает действовать предупреждение об аномальной жаре. Вдобавок синоптики сообщают, что в ближайшие дни похолодание не ожидается.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:25 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...

10.07.2023 Свердловское Управление МЧС продлило предупреждение о жаре

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Свердловское ГУ МЧС России продлило предупреждение об аномальной жаре. До 12 июля ...

10.08.2022 В Свердловской области в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. В Свердловской области 11 августа местами ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, грозы, ...

15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...

09.07.2018 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Сегодня, 9 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (236)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18