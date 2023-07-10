В Свердловской области 12 и 13 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 27 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...10.07.2023 Свердловское Управление МЧС продлило предупреждение о жаре
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Свердловское ГУ МЧС России продлило предупреждение об аномальной жаре. До 12 июля ...10.08.2022 В Свердловской области в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. В Свердловской области 11 августа местами ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, грозы, ...15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...09.07.2018 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Сегодня, 9 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, ...