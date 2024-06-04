УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются ливни и грозы с градом

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области во второй половине дня 19 июня и до вечера 20 июня ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Во второй половине дня 19 июня с сохранением на сутки 20 июня местами в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.06.2024 В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром. Об этом ...

04.06.2024 На Среднем Урале 4-5 июня прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ...

14.07.2023 В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 ...

15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...

20.06.2018 В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы, ливни и град

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В Свердловской области во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня ожидаются грозы, ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18