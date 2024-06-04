Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются ливни и грозы с градом

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области во второй половине дня 19 июня и до вечера 20 июня ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«Во второй половине дня 19 июня с сохранением на сутки 20 июня местами в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с», — говорится в сообщении.