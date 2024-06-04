Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются ливни и грозы с градом

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром. Об этом ...04.06.2024 На Среднем Урале 4-5 июня прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ...14.07.2023 В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 ...15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...20.06.2018 В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы, ливни и град
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В Свердловской области во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня ожидаются грозы, ...