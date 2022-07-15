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Вчера, 17:21

В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«4-7 июня в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, местами осадки могут быть сильными и очень сильными, сопровождаться градом и шквалом», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС России предупредило свердловчан о приближающейся непогоде. В частности, спасатели сообщали, что 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, град, грозы и порывы ветра до 25 м/с.
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