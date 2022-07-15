В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ...15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...19.05.2022 На Среднем Урале 20-22 мая ожидаются заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. В Свердловской области с 20 по 22 мая прогнозируются заморозки. Об этом предупреждает ...24.05.2019 На Южном Урале ожидаются ливни, град и грозы
УрБК, Челябинск, 24.05.2019. Сегодня в Челябинской области в отдельных районах ожидаются грозы и сильные ливни, местами ...20.06.2018 В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы, ливни и град
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В Свердловской области во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня ожидаются грозы, ...