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На Среднем Урале 4-5 июня прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, град, грозы и порывы ветра до 25 м/с. Предупреждение синоптиков приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели советуют свердловчанам в непогоду оставаться дома, автовладельцам рекомендовано максимально учитывать сложные погодные условия и дорожную обстановку. Во время сильного ветра пешеходам стоит держаться подальше от шатких конструкций и строящихся зданий (ветер может уронить опасные предметы с высоты).
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