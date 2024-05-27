Синоптики предупреждают о ветре до 20 м/с в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Синоптики прогнозируют 27 мая 2024 года на территории Свердловской области порывы ветра ...

На Среднем Урале 27 мая ожидается ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. 16 апреля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, ...

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с 16 апреля на Среднем Урале

В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с ...