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27.05.2024

Синоптики предупреждают о ветре до 20 м/с в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с 28 мая 2024 года. Предупреждение синоптиков приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Во время сильного ветра пешеходам рекомендовано держаться подальше от шатких конструкций и строящихся зданий (ветер может уронить опасные предметы с высоты). Автовладельцам не следует парковать машины под деревьями, вблизи рекламных стендов.

Ведомство напоминает, что на территории региона действует особый противопожарный режим, согласно которому использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду садоводам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.
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