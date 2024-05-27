Синоптики предупреждают о ветре до 20 м/с в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Синоптики прогнозируют 27 мая 2024 года на территории Свердловской области порывы ветра ...15.04.2024 Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с 16 апреля на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. 16 апреля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, ...14.04.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с ...15.06.2021 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. В Свердловской области на 15 и 16 июня 2021 года объявлено штормовое предупреждение ...25.10.2019 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В отдельных районах на территории Среднего Урала 26 октября ожидаются порывы ветра до ...