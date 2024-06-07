Синоптики предупреждают о ветре до 18 м/с в Свердловской области 15 июня

Материалы по теме

В Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 7 июня объявили штормовое предупреждение ...

Свердловские синоптики продлили предупреждение о ливнях, грозах и ветре до 25 м/с до 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Предупреждение о сильных ливнях, граде, грозах и порывах ветра до 25 м/с на территории ...

На Среднем Урале 4-5 июня прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ...

В Свердловской области до вечера 3 июня объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области до 20.00 3 июня действует предупреждение о неблагоприятных ...

Синоптики предупреждают о ветре до 20 м/с в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с 28 мая 2024 ...