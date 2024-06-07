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Синоптики предупреждают о ветре до 18 м/с в Свердловской области 15 июня

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с 15 июня 2024 года. Предупреждение синоптиков приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Во время сильного ветра пешеходам рекомендовано держаться подальше от шатких конструкций и строящихся зданий (ветер может уронить опасные предметы с высоты). Автовладельцам не следует парковать машины под деревьями, вблизи рекламных стендов.

Напомним, что в Свердловской области с 13 по 16 июня действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Кроме того, до 20.00 16 июня объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
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