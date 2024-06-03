В Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

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В Свердловской области на 30 и 31 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территории Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 ...

В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 22 июня

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности ...

В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...