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В Свердловской области с 13 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни сохраняется высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«13-16 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко назвала Свердловскую область, Алтайский край, Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа наиболее пожароопасными регионами России.

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