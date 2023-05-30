В Свердловской области с 13 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни сохраняется высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«13-16 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Напомним, что ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко назвала Свердловскую область, Алтайский край, Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа наиболее пожароопасными регионами России.