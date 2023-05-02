В Свердловской области с 4 по 6 мая сохранится высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни сохранится высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«4-6 мая на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Кроме этого, 5-6 мая в Свердловской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).



Ранее метеорологи и специалисты МЧС предупредили свердловчан о ветреной погоде в регионе: 4 мая порывы ветра могут достигать 27 м/с.



Напомним, что особый противопожарный режим на территории Свердловской области действует с 15 апреля. В Екатеринбурге по решению главы города Алексея Орлова повышенные меры безопасности начали действовать с 8 апреля.