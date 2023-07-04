В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...19.06.2023 В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...13.06.2023 В Свердловской области с 13 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни сохраняется высокая пожарная опасность. ...02.05.2023 В Свердловской области 2 и 3 мая ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность. ...01.08.2018 Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В первые дни августа местами в Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная ...