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В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«4-5 августа местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), 5 августа местами на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее синоптики продлили до 20.00 4 августа предупреждение о смоге в Свердловской области.
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