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В Свердловской области с 4 по 7 июля ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«4-7 июля местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее синоптики продлили до 7 июля предупреждение о смоге в Свердловской области.
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