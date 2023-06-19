В Свердловской области с 4 по 7 июля ожидается высокая пожарная опасность

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В Свердловской области с 13 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность

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В Свердловской области 26 и 27 апреля ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность. ...