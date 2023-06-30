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В Свердловской области до 7 июля продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20.00 7 июля, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 3 июля до 20.00 7 июля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее подобное предупреждение действовало до 3 июля на территории региона, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск).
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