В Свердловской области до 7 июля продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...12.05.2023 В Свердловской области до 17 мая будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...04.05.2023 В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...19.04.2023 В Свердловской области до 21 апреля будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...10.04.2023 В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...