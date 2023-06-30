В Свердловской области до 7 июля продлили предупреждение о смоге

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УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

В Свердловской области до 17 мая будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

В Свердловской области до 21 апреля будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...