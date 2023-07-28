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На севере Свердловской области до 13 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. На севере Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 11 августа до 20.00 13 августа на севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
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