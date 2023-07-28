На севере Свердловской области до 13 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...04.07.2023 В Свердловской области до 7 июля продлили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...30.06.2023 В Свердловской области до 3 июля будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...04.05.2023 В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...10.04.2023 В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...