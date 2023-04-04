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В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Предупреждение будет действовать до 20.00 13 апреля, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 10 апреля до 20.00 13 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 13 апреля», — говорится в сообщении.

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