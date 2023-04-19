В Свердловской области до 7 мая будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20.00 7 мая, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 3 мая до 20.00 7 мая на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Качканар, Краснотурьинск, Карпинск, Серов, Нижняя Тура) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 7 мая», — говорится в сообщении.