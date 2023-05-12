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Вчера, 17:23

В Свердловской области до 3 июля будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20.00 3 июля, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 30 июня до 20.00 3 июля на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее региональное ГУ МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре 1 июля.
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