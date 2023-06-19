В Свердловской области 1 июля ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Свердловской области 1 июля ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС России.



Граждан просят в ветреную погоду избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте. Также сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.