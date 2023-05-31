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На Среднем Урале 3 июня ожидаются град, грозы и ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области 3 июня ожидаются град, грозы и ветер до 25 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Граждан просят в ветреную погоду избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте. Также сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.

При грозе следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. По возможности рекомендуется выключить электроприборы.

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