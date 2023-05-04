В Свердловской области 1 июня ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области 1 июня ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС России.
Граждан просят в ветреную погоду избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте. Также сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.
Ранее на Среднем Урале было объявлено предупреждение о жаре, дождях и грозах.
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