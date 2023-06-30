В Свердловской области 9 сентября ожидается ветер с порывами до 16 м/с

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Свердловской области 1 июля ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Соответствующее ...19.06.2023 В Свердловской области 19 июня ожидается ветер с порывами до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области 19 июня ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Соответствующее ...02.06.2023 На Среднем Урале 3 июня ожидаются град, грозы и ветер до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области 3 июня ожидаются град, грозы и ветер до 25 м/с. Об этом сообщает ...31.05.2023 В Свердловской области 1 июня ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области 1 июня ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Соответствующее ...04.05.2023 На Среднем Урале ожидается ветер до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области 4 мая местами ожидается сильный ветер до 27 м/с. Об этом ...