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В Свердловской области 9 сентября ожидается ветер с порывами до 16 м/с

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В Свердловской области 9 сентября ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС России.

Граждан просят в ветреную погоду избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте.
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