На Среднем Урале ожидается ветер до 27 м/с

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области 4 мая местами ожидается сильный ветер до 27 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России в своем официальном Telegram-канале.



Граждан просят в ветреную погоду избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте. Также сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку, поэтому необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.