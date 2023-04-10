На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 29-31 мая ожидается температура воздуха от +23 до +33 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +12 градусов.
Также, согласно прогнозу, в эти дни местами на территории региона пройдут кратковременные дожди и грозы.
Помимо этого, 29 мая на Среднем Урале сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.
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