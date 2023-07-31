На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 4-6 августа ожидается температура воздуха от +22 до +29 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +12 градусов. Помимо этого, в эти дни на территории региона пройдут кратковременные дожди и грозы.

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