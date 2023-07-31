На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...21.07.2023 На Среднем Урале в выходные ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщается ...17.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщается на ...11.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом ...29.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об ...