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Вчера, 17:43

Аномально холодная погода на Среднем Урале продержится до середины недели

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды температуры в регионе вернутся к климатической норме, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, 12 декабря в регионе ночью температура будет опускаться до минус 35 градусов, в гористой местности и низинах — до минус 43 градусов. Днем она будет колебаться от минус 21 до минус 37 градусов в зависимости от рельефа местности.

13 декабря в области днем ожидается до минус 20 градусов, ночью — до минус 28 градусов.

В Екатеринбурге 12 декабря днем потеплеет до минус 23 градусов, 13 декабря днем — до минус 17 градусов. Ночью температура будет падать до минус 28 градусов. Осадков не ожидается.

Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится. Сильного потепления синоптики не ожидают. По ночам столбики термометров будут находиться в районе 15-20 градусов ниже нуля, в светлое время суток будет около минус 10-15 градусов.

Напомним, что 11-13 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов.
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