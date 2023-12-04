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Вчера, 11:04

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и сильный мороз. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«11-13 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов», — говорится в сообщении.

При этом местами на территории региона прогнозируется сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов.

Также сегодня до 20.00 на территории Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В регионе объявлена первая степень метеорологической опасности.
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