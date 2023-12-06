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В Свердловской области до 11 декабря сохранится первая степень метеоопасности

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. На территории Свердловской области до 11 декабря прогнозируется первая степень метеорологической опасности, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере ожидаются с 6 декабря до 20.00 11 декабря.

Также до конца недели продержатся морозы — в некоторых районах Свердловской области температура упадет до минус 40.
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