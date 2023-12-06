В Свердловской области до 11 декабря сохранится первая степень метеоопасности

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УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...

В Свердловской области до 2 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...

До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...

До вечера 17 февраля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...