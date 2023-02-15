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Вчера, 11:02

До вечера 5 апреля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

«С 20 часов 3 апреля до 20 часов 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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