До вечера 17 февраля на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.



«С 20 часов 14 февраля до 20 часов 17 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».