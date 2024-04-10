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Сегодня, 10:21

В Свердловской области до вечера 3 июня объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области до 20.00 3 июня действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20 часов 29 мая до 20 часов 3 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
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