В Свердловской области до 17 мая будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20.00 17 мая, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«С 20.00 11 мая до 20.00 17 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне свердловский Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Екатеринбурге.
Отметим, что ранее региональное ГУ МЧС России объявило предупреждение о смоге на Среднем Урале на 11-13 мая.
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