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Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц в воздухе Екатеринбурга.

«Выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных на ул. Горького (1,65 ПДК и 1,31 ПДК соответственно), ул. Грибоедова (1,14 ПДК и 1,47 ПДК) и ул. Высоцкого (2,71 ПДК и 1,87 ПДК). Показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на ул. Родонитовой», — говорится в сообщении.

Помимо этого, превышение ПДК взвешенных частиц выявлено в Асбестовском и Березовском городских округах.

Отметим, что ранее регионального ГУ МЧС объявило предупреждение о смоге на Среднем Урале на 11-13 мая.

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