В Екатеринбурге в три раза превышена норма допустимых вредных веществ в воздухе

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отобрали и исследовали пробы воздуха Екатеринбурга по 16 показателям. По итогам выявлено троекратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц.
«Выявлено превышение содержания в воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 в 3,1 раза, взвешенных частиц РМ 10 — в 1,9 раза по среднесуточному нормативу», — говорится в сообщении.
Также, по данным на 22 мая, выше нормативных показатели по ПДК наблюдаются в Березовском городском округе, Алапаевске, Реже и Верхней Пышме.
Напомним, что в Свердловской области остаются активны 35 лесных пожаров на общей площади 3,4 тыс. Га. Угроза населенным пунктам отсутствует.
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