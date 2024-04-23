Ущерб от лесных пожаров в УрФО составляет 25,5 млн рублей

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УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На сегодняшний день в Уральском федеральном округе (УрФО) потушено уже 52 лесных пожара ...

Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 50 га

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. По состоянию на 1 мая 2017 года площадь лесных пожаров на территории Уральского ...

С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров

С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано 303 лесных пожара на общей ...

С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано ...

В выходные в УрФО потушено 27 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2012. За минувшие выходные дни лесная охрана потушила 27 природных возгораний на общей ...