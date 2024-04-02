В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон

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Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...

Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...

Охотинспекторов Свердловской области будут привлекать для патрулирования лесов в пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональный ...

В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...