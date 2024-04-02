УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:42

В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. С 5 апреля на территории Свердловской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает департамент информполитики региона.

«О готовности всех сил и средств на территории мне доложили коллеги из главного управления МЧС России по Свердловской области, департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, министерств природных ресурсов и экологии, общественной безопасности, агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, а также главы управленческих округов», — цитирует департамент губернатора региона Евгения Куйвашева.

Ранее УрБК писал о том, что дата начала пожароопасного сезона в регионе перенесена с 10 апреля на 5 апреля 2024 года в связи со скорым сходом снежного покрова. С учетом прогноза погоды с 12 апреля свердловское правительство может ввести особый противопожарный режим.

К началу пожароопасного сезона в регионе была обеспечена полная готовность всех лесопожарных станций и авиаотделений Уральской авиабазы, сформирован резерв техники, оборудования и ГСМ, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, камеры системы «Лесохранитель» к работе готовы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.04.2024 Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. ...

28.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...

20.03.2024 Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...

04.03.2024 Охотинспекторов Свердловской области будут привлекать для патрулирования лесов в пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональный ...

23.10.2023 В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...

Популярные новости
06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов06.03.2024Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности
Архив новостей
Апрель 2024 (148)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18