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Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. Проверка готовности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры началась накануне, 1 апреля, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по УрФО.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону протяженность маршрутов наземного патрулирования была увеличена на 4 тыс. 682 км, численность летчиков-наблюдателей — на четыре человека, в штат лесопожарных формирований в уральских регионах принято 1 тыс. 223 работника парашютно-десантной пожарной службы и 1 тыс. 471 лесной пожарный.

«Исправность техники составляет 98% (Курганская, Тюменская области, Ямал — 100%), Свердловская область, Югра — 98%, Челябинская область — 94%», — уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата начала пожароопасного сезона в регионе была перенесена на 5 апреля 2024 года. Такое решение было принято на заседании областного правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева.
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