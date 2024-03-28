Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского ...28.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...07.04.2022 Департамент лесного хозяйства УрФО заявил о неполной готовности Свердловской области к сезону пожаров
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Уральском федеральном округе (УрФО) к пожароопасному периоду полностью готовы все ...01.03.2012 Начало пожароопасного сезона в Свердловской области назначено на 14 апреля
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам готовности субъектов РФ УрФО к ...01.03.2012 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу начинает проверку готовности регионов к пожароопасному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам ...