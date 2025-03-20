На Среднем Урале стартовал пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства объявил о том, что ...

Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется со 2 апреля

На охрану и защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров в 2025 году выделено свыше 1 ...