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На Среднем Урале стартовал пожароопасный сезон

В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон, предусматривающий особые правила и ограничения при использовании открытого огня. Этот период продлится со 2 апреля по 15 октября. Свердловские власти проводят мероприятия по обеспечению надежной охраны лесов и населенных пунктов от пожаров и напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

«Сегодня стартует пожароопасный сезон. Посещение лесов не запрещено, но прошу всех не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня. Давайте вместе позаботимся о сохранении наших лесов и населенных пунктов», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Отметим, что при определении длительности пожароопасного сезона учитывается предыдущий опыт и фактор таяния снежного покрова. Особое внимание при обеспечении пожарной безопасности уделяется обустройству минерализованных полос на границах населенных пунктов, поддержанию исправности источников противопожарного водоснабжения и мониторингу торфяников и лесов.

В течении пожароопасного сезона действуют особые правила обращения с огнем. Свердловчане могут посещать леса, однако разводить огонь разрешается только минимум в ста метрах от кромки леса и минимум в пятидесяти метрах от ближайших построек. Разведение костров непосредственно в лесах и сжигание порубочных остатков запрещено.

При разведении открытого огня необходимо иметь под рукой средства его тушения: огнетушитель или ведро с водой.

При приготовлении шашлыков на открытом воздухе следует располагать мангал на расстоянии не менее пяти метров от построек и зданий, при этом в месте его установки не должно быть сухой травы и горючих материалов в радиусе десяти метров.

На Среднем Урале стартовал пожароопасный сезон

Поскольку в период сухой, ветреной и теплой погоды резко возрастает количество возгораний сухой растительности, то на период пожароопасного сезона запрещаются травяные палы на полях.

Также садоводам, дачникам и владельцам индивидуальных домов предписывается провести уборку прошлогодней листвы и сухой травы вокруг хозяйственных строений и жилых домов. Сжигание мусора разрешается только в ямах не менее 0,3 м глубиной и не более метра шириной. Наличие при этом под рукой средств борьбы с огнем — обязательно.

Отметим, что на охрану и защиту лесов региона от пожаров в нынешнем году было выделено более миллиарда рублей. Из них 900 млн — из областного бюджета. По сравнению с предыдущим годом объем финансирования вырос на 13%.

В частности, при поддержке области продолжилось обновление техники Уральской авиабазы, специалисты которой выполняют лесоавиационные работы, предусматривающие, в том числе, мониторинг и тушение очагов возгорания. В нынешнем году на дежурство в воздухе заступят 11 самолетов и вертолетов.

В прошлом году для тушения пожаров были приобретены 30 единиц техники, включая пожарные автомобили «Урал», снегоболотоходы и другое. В текущем году авиабаза получила 23 малых лесопатрульных комплекса и внедорожники УАЗ «Патриот». Всего с 2019 года для борьбы с пожарами в регионе было приобретено более 300 единиц различной спецтехники.

Отметим, что прошлогодний пожароопасный сезон прошел спокойно. Благодаря активным профилактическим мероприятиям и своевременному реагированию противопожарных служб площадь лесных пожаров сократилась в 300 раз по сравнению с предыдущим сезоном.

С приходом весны и таянием снега в области также проходят мероприятия по пропуску паводковых вод. Готовность гидротехнических сооружений находится на контроле, проверяются системы оповещения, проходят мероприятия по ослаблению льда у мостов, плотин и на руслах рек. Всего в регионе определено семь паводкоопасных направлений, однако, согласно прогнозу, затопления жилых домов не ожидается.

На Среднем Урале стартовал пожароопасный сезон

Ежегодная подготовка к пожароопасному и паводковому сезону является важным процессом, которому власти Свердловской области уделяют большое внимание.

Так, 18 и 19 марта этого года свердловские спасатели приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях на Среднем Урале. Было задействовано свыше 12,5 тыс. человек и 3 тыс. 450 единиц техники. Условные кризисы совместно ликвидировали сотрудники областных управлений МЧС и МВД, представители региональных ведомств и органов местного самоуправления. По итогам прошедших учений заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев высоко оценил уровень готовности властей региона к отработке практических действий по ликвидации пожаров, наводнений и их последствий на территории области.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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