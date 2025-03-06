Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется со 2 апреля

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. В Свердловской области на охрану и защиту лесов от пожаров в 2025 году выделено свыше 1 ...31.10.2024 В Свердловской области официально завершился пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. На Среднем Урале официально завершился пожароопасный сезон, сообщает департамент ...05.04.2024 В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. С 5 апреля на территории Свердловской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает ...01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...24.04.2017 В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда ...