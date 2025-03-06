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Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется со 2 апреля

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства объявил о том, что пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 2 апреля и завершится 15 октября, сообщает департамент информационной политики региона.

При определении дат сезона были приняты во внимание данные последних пяти лет, включая скорость таяния снежного покрова.

Напомним, что пожароопасный сезон не запрещает посещать леса, но обязывает соблюдать правила противопожарной безопасности.

Объявление пожароопасного сезона поможет обеспечить защиту населенных пунктов Свердловской области от угрозы пожаров. Ранее глава региона отмечал, что особого внимания требует постоянная проверка противопожарного оборудования и водоснабжения.

На охрану лесных массивов в 2025 году выделено более 1 млрд руб. Это на 13% больше, чем в предыдущем году. Для тушения пожаров планируется задействовать 11 самолетов и вертолетов.
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